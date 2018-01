Alexandre Mestre reclama castigos pesados no desporto

Mário Aleixo - RTP 26 Jan, 2018, 12:26 / atualizado em 26 Jan, 2018, 12:26 | Outras Modalidades

O jurista doutorado em Direito Europeu do Desporto manifestou a ideia de que a legislação terá de refletir algo que dói aos prevaricadores e para isso será essencial que haja uma maior harmonização dos regulamentos disciplinares e uma maior fiscalização.



O ex-governante mostra-se preocupado com as várias áreas que gravitam à volta do desporto puro como sejam o “doping”, a corrupção, a violência e a manipulação de resultados.



Nesse sentido considerou perigoso alimentar o que quer que seja nestas áreas e admitiu que por um lado deve prevenir-se e por outro evitar negligência.



Em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, Alexandre Mestre considerou essencial que todos os agentes desportivos moderem as suas intervenções e reflitam nas consequências sobre o que dizem e o que fazem.





Direito do fitness em livro

Aquelas considerações surgem numa altura em que o ex-secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre, lançou o livro “Direito do Fitness – Atividades em Ginásios e Health Clubs”.O livro “Direito do Fitness – Atividades em Ginásios e Health Clubs”, pelo ex-secretário de Estado do Desporto e Juventude, Alexandre Mestre, chega para dar resposta a perguntas recorrentes como se “é necessário um exame médico para frequentar um ginásio?” ou se “os contratos de fidelização são legais?”, entre outras dúvidas relativas ao funcionamento dos ginásios em Portugal.De acordo com o Barómetro da Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal, o valor deste mercado ronda os 214 milhões de euros, havendo cerca de 530 mil clientes e 1.100 empresas. A abertura de novos ginásios aumentou 14% em 2016 face a 2015.