Alexandre Nobre foi o melhor português na etapa de Quarteira da Taça da Europa de triatlo

Com os dois melhores portugueses do 'ranking' mundial, João Silva e João Pereira, a competirem nas Bermudas, a discussão dos primeiros lugares na competição algarvia não teve atletas lusos.



Um grupo de 14 elementos destacou-se após os 1.500 metros de natação e manteve-se unido no setor de ciclismo (40 quilómetros), deixando a definição dos melhores para os 10 quilómetros de atletismo.



Seis elementos chegaram aos metros finais com a possibilidade de vencer, mas seria o espanhol Alberto Gonzalez Garcia, 212.º do 'ranking' mundial, a 'sprintar' para o triunfo, concluindo em 1:50.28 horas.



"Estou muito feliz. Estive lesionado quase toda a época passada e estava a crescer a pouco e pouco, pelo que ganhar aqui foi fantástico. Já tinha vencido a prova de juniores em Quarteira em 2017. É um lugar mágico para mim", afirmou o vencedor.



O britânico Ben Dijkstra e o norueguês Thorn Vetle Bergsvik, a um e três segundos, respetivamente, ocuparam os outros dois lugares do pódio.



Alexandre Nobre (192.º no 'ranking' mundial), que no ciclismo integrou o grupo perseguidor, deu tudo na parte final e terminou, em claras dificuldades físicas, no 16.º lugar, a 3.13 minutos de Gonzalez Garcia.



O segundo melhor português foi Tiago Fonseca (730.º do mundo), na sua primeira época de elites, que também teve uma preparação atípica e acabou por fazer melhor registo do que esperava.



"Tive uma semana doente e não vinha com grandes expectativas. A natação foi dura, mas consegui sair bem. No ciclismo, quis apanhar o primeiro grupo e depois resguardei-me para a corrida. Quando me senti melhor, comecei a galgar lugares. Não estava à espera de melhor", disse o 22.º classificado.



João Mansos (31.º), Diogo Silva (41.º), Luís Lopes (42.º), Guilherme Pires (43.º) e Bernardo Aguiar (47.º) foram os outros triatletas portugueses que concluíram a prova, enquanto Rafael Domingos e Miguel Silva desistiram.