Alexis Santos em 11.º nas eliminatórias dos 400 estilos dos Mundiais de natação

Lusa 30 Jul, 2017, 10:46 | Outras Modalidades

O nadador sportinguista registou o tempo de 4.17,34 minutos, a sua terceira melhor marca pessoal, depois do recorde nacional com o 14.º lugar nos Jogos Olímpicos Rio2016 (4.15,84) e os 4.16,30 que lhe deram o 12.º lugar nos Mundiais de Barcelona, em 2013.



O último tempo de apuramento para a final foi obtido pelo eslovaco Richard Nagy, com 4.15,69, com as eliminatórias a serem dominadas pelo norte-americano Chase Kalisz (4.09,79)



Também nos Mundiais de Budapeste, Alexis Santos foi 12.º nos 200 estilos, a mesma classificação nos 200 estilos no Rio2016.



Também hoje, Victoria Kaminskaya terminou os 400 estilos das eliminatórias com 4.44,96 minutos, assegurando o oitavo lugar da segunda série, 17.º tempo entre as 28 nadadoras inscritas.



O acesso à final fechou na marca de 4.37,14 com o melhor tempo das eliminatórias a ser obtido pela húngara Katinka Hosszu (4.33,90).