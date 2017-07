Alexis Santos nas "meias" dos 200 metros estilos

Mário Aleixo - RTP 26 Jul, 2017, 10:55 / atualizado em 26 Jul, 2017, 10:55 | Outras Modalidades

Alexis Santos, que entrou em ação na quarta série, foi quarto com 1.59,69 minutos, o 14º melhor tempo entre 44 participantes, e dentro dos 16 apurados para a próxima fase, que está agendada para as 16h30 hora de Lisboa.



O nadador do Sporting voltou a nadar a distância abaixo dos dois minutos, ainda que tenha ficado longe da melhor marca nacional, que ele próprio registou em abril deste ano e fixada em 1.58,88.



Também em prova durante a manhã esteve Miguel Nascimento, que conseguiu nos 100 metros livres o 33º melhor registo, entre 113 participantes, com o tempo de 49,56 segundos, 0,76 segundos a mais da última marca que valeu o apuramento para os "quartos", os 48,80 do sérvio Velimir Stjepanovic.



Na oitava série, o português foi segundo, atrás apenas do egípcio Mohamed Samy, que também ficou de fora das meias-finais.