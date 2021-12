Alexis Santos nas `meias` dos 50m costas e recorde nos Mundiais de piscina curta

Alexis Santos retirou 28 centésimos ao anterior recorde nacional (23,69), que pertencia a José Gabriel Lopes desde 2018, no ‘desempate’ com o checo Tomas Franta, depois de ambos terem terminado empatados, na 16.ª posição, as eliminatórias, com 23,75 segundos.



Pouco antes das eliminatórias dos 50 metros costas, o nadador do Sporting, que nada ainda hoje a meia-final, terminou na 18.ª posição as eliminatórias dos 100 estilos, com a marca de 53,08 segundos, ficando fora das meias-finais.



Na prova dos 50 metros livres, Miguel Nascimento cronometrou 21,72 segundos, terminando na 23.ª posição entre 99 nadadores.



Portugal está representado por oito nadadores – cinco masculinos e três femininos – nos Mundiais de piscina curta, que decorrem até terça-feira na capital dos Emirados Árabes Unidos.