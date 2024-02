"Algarvia". Fóia faz a primeira seleção de candidatos

Depois de uma primeira fase tranquila, o pelotão vê a estrada inclinar-se, comO segundo teste montanhoso será, que antecede a. Os ciclistas alcançarão a contagem de segunda categoria após 3,5 quilómetros de escalada, com uma pendente de 8,2%, e que está situada a apenas seis do sopé da Fóia.Rumo ao ponto mais alto do Algarve, onde está instalada uma contagem de montanha de primeira categoria, o pelotão ainda encontrará a meta volante de Monchique (164,7), que distribui seis, quatro e dois segundos pelos três primeiros classificados.Os pretendentes ao triunfo final não deverão descurar o facto de, em edições anteriores, o vencedor desta etapa ter coincidido com o campeão, como aconteceu com Michal Kwiatkowski, em 2018, Tadej Pogacar, em 2019, e Remco Evenepoel, em 2020.A chegada à Fóia está prevista para as 16h27.A 50.ª Volta ao Algarve arrancou na quarta-feira, em Portimão, e termina no domingo, no alto do Malhão, que irá consagrar o sucessor do colombiano Daniel Martínez (BORA-hansgrohe), presente nesta edição.