"Algarvia" promete muita competitividade nas estradas do sul

A prova algarvia, que foi promovida à categoria UCI ProSeries, arranca novamente de Portimão, local de início de uma longa tirada que termina em Lagos, na quarta-feira. Prevê-se uma chegada ao “sprint”.Ao segundo dia chega o primeiro momento decisivo, na viagem entre Sagres e o Alto da Fóia, em Monchique. Será uma das mais exigentes etapas de sempre com final no ponto mais elevado do Algarve, com os corredores a terem de subir Alferce e a Pomba, antes da Fóia.A Pomba é uma escalada de 3,9 quilómetros com inclinação média de 7,1 por cento, cujo topo distará, em 2020, apenas sete quilómetros do início da subida para a Fóia (8 quilómetros a 6,3 por cento de inclinação). Em 2019, a Pomba estava colocada a 29,3 quilómetros da base da Fóia, esperando-se que em 2020 possa ser mais decisiva na seleção dos candidatos.A terceira etapa, no dia 21, é uma nova oportunidade para os velocistas, numa viagem com cerca de 200 quilómetros, entre Faro e Tavira, local que nos tem habituado a um banho de multidão para celebrar a velocidade de ponta dos homens mais rápidos do pelotão mundial.A edição de 2020 da Volta ao Algarve guarda duas etapas decisivas para os dois últimos dias.A quarta tirada vai ligar Albufeira ao alto do Malhão (2,5 quilómetros com inclinação média de 9,9 por cento), no sábado.O circuito final, entre a primeira passagem no Malhão e o final da corrida, será, este ano, mais curto do que é costume, com cerca de 20 quilómetros. A colocação da subida louletana na véspera do contrarrelógio é um incentivo ao ciclismo de ataque, uma vez que tudo estará mais em aberto do que no passado.

As contas finais serão acertadas em Lagoa, num contrarrelógio individual de 20,3 quilómetros, em Lagoa.







O jornalista da Antena 1, Marco Fernandes, fez uma primeira abordagem à corrida e falou com o corredor Amaro Antunes que esta época alinha pela W52-FC Porto, depois de dois anos na equipa polaca CCC.