Algés e Dafundo em 21.º na Liga dos Campeões de vela em Itália

A equipa lusa, composta por Carolina João, João Tomás, Frederica Franchi e Joana Azevedo, segue à porta do ‘top 20’, numa competição com um total de 29 equipas inscritas.



A prova é comandada, para já, pelos suíços do Seglervereinigung Kreuzlingen, seguidos dos finlandeses Esbo Segelförening e dos alemães ONEKIEL, ambos com 22 pontos, a três dos líderes.