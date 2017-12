Algés pulveriza recorde dos 4x200 metros livres nos Nacionais de piscina curta

Lusa 09 Dez, 2017, 19:53 | Outras Modalidades

A estafeta composta por Rita Frischknecht, Madalena Azevedo, Francisca Azevedo e Raquel Pereira nadou a distância em 08.09,45 minutos, pulverizando o anterior recorde, que pertencia ao FC Porto desde 05 de dezembro de 2010.



As nadadoras do Algés melhoraram a marca de 08.14,13 minutos que as portistas tinham fixado precisamente na piscina do Clube Fluvial Portuense, onde decorrem até domingo os Campeonatos Nacionais de piscina curta.