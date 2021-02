Alonso confirma que está bem e “mal pode esperar para começar” a temporada de F1

"Obrigado [fãs] pelos vossos desejos. Estou bem e mal posso esperar para começar [a temporada] 2021. Vamos!", escreveu o bicampeão de F1 em 2005 e 2006, nas redes sociais, após a cirurgia ao maxilar superior.



Na manhã de hoje, a equipa Alpine do piloto asturiano, de 39 anos, que este ano regressará ao campeonato mundial, após dois anos de ausência, deu conta que a equipa médica responsável mostrou-se satisfeita e otimista com o estado de Alonso, que, após alguns dias de descanso, será “capaz de retomar progressivamente os treinos”.



“Fernando Alonso foi mantido sob observação num hospital na Suíça. Os médicos descobriram uma fratura na sua mandíbula superior e realizaram uma operação corretiva com sucesso. A equipa médica responsável está satisfeita com o seu progresso e o Fernando ficará em observação no hospital por mais 48 horas”, comunicou a equipa do piloto, através de um comunicado.



A Alpine espera que Fernando Alonso “fique totalmente operacional para realizar a preparação para a temporada”, que arranca dia 28 de março, no Bahrain.