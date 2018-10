Altas temperaturas são um risco `mortal` na maratona dos Jogos de Tóquio2020

Lusa Comentários 31 Out, 2018, 11:28 | Outras Modalidades

“Estamos seriamente preocupados”, começou por referir Kimiyuki Nagashima, responsável máximo da Associação Médica do Japão, depois de Tóquio sofrer no verão uma vaga de calor sem precedentes.



A Associação pretende que a maratona, que deveria começar às 07:00, seja antecipada para as 05:30, pelo facto de o percurso passar em pontos de forte calor, que obrigariam à interrupção da atividade física.



As autoridades estão a estudar várias alternativas para contrariar os efeitos das temperaturas.



“O risco de um golpe de calor não é apenas para os atletas, mas também para o ‘staff’ e o público, o que exigirá um pedido anormal de serviços de urgência e que poderá ter consequências para o normal funcionamento das instituições médicas e doente regulares”, acrescentou Kimiyuki Nagashima.



Este verão, em julho, o Japão, a península da Coreia e a China, bateram recordes de calor, com a cidade nipónica de Kumagaya a atingir os 41,1 graus centígrados, a temperatura mais alta registada no país.