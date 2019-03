Altetismo/Europeus: Velocistas lusos ficaram pelas meias-finais dos 60 metros

Lusa Comentários 02 Mar, 2019, 20:32 / atualizado em 02 Mar, 2019, 20:37 | Outras Modalidades

O melhor foi Carlos Nascimento, que terminou em 13.º, enquanto que Ancuiam foi 20.º, e, no setor feminino, Lorene Bazolo conclui a sua prestação no 14.º lugar.



Carlos Nascimento correu na primeira meia-final e foi quarto classificado, com 6,71 segundos, a dois segundos do seu melhor registo da época. Passavam diretamente os dois primeiros à final, pelo que tinha de esperar pelas outras duas corridas para saber o seu destino.



Logo na segunda corrida ficou certo que não haveria portugueses na final: Nascimento caía fora da lista de repescados, enquanto que Ancuiam não passava do sétimo posto, com 6,79, cinco centésimos pior do que fizera nas qualificações da manhã.



Com a terceira semifinal, já sem portugueses, ficaram definidas as posições dos atletas lusos, que de manhã tinham ambos conseguido apuramento direto para os melhores 24, ao serem terceiros.



Quanto a Lorene Bazolo, esteve perto do seu melhor do ano, ao ser a 13.ª mais rápida das três semifinais, com 7,35 segundos.



Conclui, na terceira corrida, na quinta posição, com uma marca que não lhe deu para ser repescada para a final.



De manhã, nas séries eliminatórias, conseguira um apuramento direto, a ser terceira na corrida, com 7,33, o que então a posicionava como a 14.ª mais rápida das atletas que passavam à final.



Bazolo, de 36 anos, é a segunda portuguesa mais rápida de sempre nos 60 metros, só superada pela recordista nacional, Lucrécia Jardim.