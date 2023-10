Álvaro Bautista domina ronda portuguesa do Mundial de Superbike em Portimão

O piloto da Aruba.it Racing somou a 24.º vitória da temporada, fazendo o pleno ao vencer as duas corridas portuguesas da 11.ª ronda, penúltima do Mundial da categoria.



O espanhol venceu pela quinta vez em Portugal, ao cumprir as 20 voltas ao circuito algarvio, na distância de 91.840 metros, em 33.43,228 minutos, à média de 163,414 quilómetros/hora.



Bautista, campeão do mundo em título e atual líder do Mundial de pilotos, consolidou o primeiro lugar no campeonato, totalizando agora 566 pontos, mais 60 que o turco Tropak Razgatlioglu, segundo, com 506, e mais 216 do que Jonathan Rea, terceiro, com 350.



O piloto espanhol, que hoje também venceu a Superpole, saiu da ‘pole position’, mas logo na primeira volta foi ultrapassado pelo turco Tropak Razgatlioglu (Yamaha), com quem foi alternando a liderança da corrida até aos últimos metros.



O piloto turco acabou por ser surpreendido pelo espanhol à entrada para a reta da meta, à semelhança do que aconteceu na corrida da Superpole, terminando em segundo a 0,126 segundos.



Contudo, Razgatlioglu mantém em aberto a aspiração ao título mundial de pilotos, adiando para a última ronda a sua decisão.



O italiano Miguel Rinaldi, companheiro de equipa de Bautista na Ducati terminou a corrida no terceiro posto, a 1,764 segundos do vencedor, enquanto o britânico Jonathan Rea (Kawasaki), terceiro do Mundial, terminou no 10.º posto, a 19,155 de Bautista.



Em Supersport, o italiano Stefano Manzi (Yamaha), segundo no Mundial, venceu a segunda corrida ao percorrer as 17 voltas ao circuito algarvio em 29.30,593 minutos, batendo o seu compatriota e líder do mundial de pilotos, Nicolo Bulega (Ducati), por 0,084 segundos.



Yari Montella (Ducati) fechou o pódio ao terminar a 3,278 segundo do vencedor.



Na ronda portuguesa, a última para a categoria de Supersport 300, participaramm os pilotos lusos Tomás Alonso (Quaresma Racing Team) e Dinis Borges (Rame Moto Racing) como ‘wildcard’.



Alonso que alcançou a 12.ª posição na primeira corrida, não foi além do 22.º posto na Corrida 2, terminando a mais de 33 segundos do vencedor, o italiano Mirko Gennai (Yamaha), enquanto Dinis Borges fechou na 24.ª posição, a mais de 34 segundos.