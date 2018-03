Álvaro José Hodeg vence etapa inaugural da Volta à Catalunha

Lusa Comentários 19 Mar, 2018, 18:20 | Outras Modalidades

Hodeg, de 21 anos, triunfou no final da etapa de hoje, em Calella, cumprindo os 152,3 quilómetros em 3:39.31 horas, à frente de dois corredores da Bora-Hansgrohe, o irlandês Sam Bennet, segundo, e o australiano Jay McCarthy, terceiro.



Três dias depois da vitória na Handzame Classic, na Bélgica, o colombiano voltou a 'brilhar', desta feita numa prova WorldTour, tornando-se no primeiro 'novato' (ciclista no primeiro ano de profissional) a vencer uma prova do principal escalão do calendário mundial.



Hodeg vestiu assim a camisola amarela e conta com quatro segundos de vantagem sobre Bennet e sobre o ucraniano Andrei Grivko (Astana), que liderou a fuga do dia até ser apanhado nos últimos 20 quilómetros.



O vencedor da prova em 2017, o espanhol Alejandro Valverde (Movistar), 'intrometeu-se' entre os 'sprinters' e terminou o dia no oitavo lugar, estando já colocado no nono posto da geral individual.



Os dois portugueses em prova terminaram hoje o dia integrados no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor. Ricardo Vilela (Manzana Postobon) foi 116.º, enquanto Joaquim Silva (Caja Rural-Seguros RGA) terminou no 144.º posto.



Na terça-feira, os ciclistas fazem a ligação entre Mataró e Valls, de 175,6 quilómetros, com a segunda etapa a incluir duas contagens de montanha de terceira categoria.