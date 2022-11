AMA pede quatro anos de suspensão para Kamila Valieva

A AMA entrou com um recurso no TAS para punir Kamila Valieva, que testou positivo a trimetazidina, em dezembro de 2021, e depois conquistou o ouro por equipas em Pequim, com apenas 15 anos, e exige que a patinadora seja privada dessa medalha.Kamila Valieva, considerada por unanimidade a nova "czarina" da modalidade, testou positivo durante os campeonatos da Rússia e foi suspensa já no decurso dos Jogos Olímpicos de Inverno, mas essa decisão foi mais tarde levantada.A substância encontrada no sistema da patinadora durante os campeonatos russos foi a trimetazidina, medicamento prescrito para adultos com angina de peito e que figura na lista de substâncias proibidas.Durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, que decorreram de 4 a 20 de fevereiro, Valieva integrou a equipa russa que venceu a medalha de ouro na prova por equipas da patinagem artística, tendo chamado a atenção ao concluir um inédito salto quádruplo.O laboratório de Estocolmo, ao qual a Agência Russa Nntipoding (RUSADA) não comunicou o caso na época, informou o positivo às partes em 8 de fevereiro, já em plena fase dos Jogos Olímpicos e um dia após Valieva ter conquistado o ouro na competição por equipas.