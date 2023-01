Amaro Antunes anuncia final da carreira

”, justifica.Único dos 11 ciclistas da W52-FC Porto que não foi suspenso ou constituído arguido no âmbito da operação "Prova Limpa" – os seus colegas foram acusados pelo Ministério Público de tráfico de substâncias e métodos proibidos -, Antunes sublinha que o seu processo foi arquivado.”, recorda, na nota enviada à agência Lusa.O algarvio, que completou 32 anos em 27 de novembro, despede-se do ciclismo com três vitórias na Volta a Portugal no currículo, nas edições de 2020, 2021 e 2017, esta "herdada" devido à desclassificação por doping do vencedor, o seu companheiro espanhol Raúl Alarcón.