Amaro Antunes e António Carvalho reforçam Feirense

Amaro Antunes, tricampeão da Volta (2017, 2020 e 2021), é o único dos ciclistas ligados à W52-FC Porto durante a temporada de 2022 que não foi suspenso no âmbito da operação "Prova Limpa", e tinha um acordo para representar a equipa no próximo ano.



Contudo, após a W52-FC Porto ter desistido de se inscrever como equipa continental para a próxima temporada, o algarvio, de 31 anos, acabou por assinar pela equipa de Santa Maria da Feira.



“Pertencer a uma equipa como a ABTF Betão-Feirense é um privilégio e um desafio, pois é um projeto que tem vindo a crescer e que demonstra ambição, uma característica na qual me revejo plenamente. O grupo que se está a formar rumo a 2023 é forte e estou muito satisfeito. Agradeço o convite e a confiança depositada em mim pelo presidente Rodrigo Nunes e por Joaquim Andrade (diretor desportivo)", referiu



António Carvalho, de 32 anos, chega ao conjunto liderado por Joaquim Andrade depois do terceiro lugar na Volta a Portugal de 2022, ao serviço da Glassdrive Q8 Anicolor.



“Sinto-me muito orgulhoso de vir a pertencer à ABTF Betão-Feirense, atendendo a que é uma equipa da minha terra e na qual vi o meu tio Fernando Carvalho vencer a Volta a Portugal, que é um dos meus objectivos profissionais", referiu.