Amaro Antunes é suspenso por quatro anos por doping e perde Volta a Portugal de 2021

Segundo a lista de ciclistas suspensos pela UCI, hoje atualizada, Amaro Antunes, cuja suspensão vigora até 05 de dezembro de 2026, perde a vitória na edição de 2021 da prova `rainha` do ciclismo nacional, mas mantém os triunfos nas edições de 2020 e 2017.

O algarvio de 32 anos, que anunciou em 16 de janeiro a retirada do ciclismo, vê ainda apagados os resultados nas Voltas de 2015 e 2016, assim como na Volta ao Algarve de 2017, na qual venceu a quinta etapa, com final no alto do Malhão (Loulé), e na Volta à Comunidade Valenciana desse mesmo ano.