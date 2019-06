Américo Silva rescinde com Efapel e é substituído por Rúben Pereira

Lusa Comentários 21 Jun, 2019, 15:54 | Outras Modalidades

"Américo Silva saiu por mútuo acordo entre as partes, sem qualquer problema. Assumi o cargo e o José Augusto Silva chegou como adjunto e será uma peça importante na Volta a Portugal", revelou Ruben Pereira, à margem da partida da segunda etapa do Grande Prémio Abimota, em Ourém.



O novo diretor desportivo, filho do dono da equipa, Carlos Pereira, vai assumir a prova até final do ano e a Efapel terá dois diretores, algo "importante para corridas de maior importância", com a saída do antigo diretor a dar-se após o Grande Prémio Jornal de Notícias.



Américo Silva liderava a equipa pelo quarto ano seguido, depois de voltar à modalidade após um período de ausência na sequência da saída da Liberty Seguros, tendo sido contratado José Augusto Silva, antigo diretor da LA Alumínios e que é quem surge como diretor desportivo nas fichas da prova.



Com um "grupo especial e ambicioso", que segue "muito unido", o objetivo continua a ser "disputar a Volta a Portugal", depois de Joni Brandão, a grande aposta da Efapel, ter vencido três etapas no GP Jornal de Notícias, mas falhado a vitória final.



No 40.º GP Abimota, a Efapel chega com cinco corredores, porque vários nomes estão "em estágios de altitude" a preparar a Volta a Portugal, mas também pela presença de Rafael Silva na seleção portuguesa nos Jogos Europeus, em Minsk, um "orgulho para a equipa, que não é de se negar ao ciclista ou à federação".



Mesmo ficando "difícil controlar o terreno só com cinco", o objetivo é "dignificar o patrocinador" e fazer a melhor corrida possível, depois de no primeiro dia, um contrarrelógio por equipas em Lisboa, terem ficado em terceiro lugar, a dois segundos da vencedora W52-FC Porto.



Hoje, a segunda etapa do Abimota liga Ourém a Mortágua ao longo de 170,3 quilómetros, com partida pelas 12:25 para uma tirada com duas contagens de montanha, ambas de terceira categoria, mas ainda longe da meta, num dia para os 'sprinters', com a prova a terminar no domingo, em Águeda.







A Lusa está alojada a convite da organização do Grande Prémio Abimota.