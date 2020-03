Ana Catarina e Fifó nomeadas para melhores do mundo pelo site Futsal Planet

A guardiã das ‘águias’, de 27 anos, que em 2018 venceu o troféu, faz parte de uma lista de 10 nomeadas, assim como a ala, de 19, para a 20.ª edição promovida pelo site, que vai premiar 10 categorias, com os nomes em votação a serem revelados nos próximos dias.



Ana Catarina vai lutar pelo prémio com a italo-brasileira Ana Carolina Caliari Sestari, as brasileiras Flaviani do Nascimento "Flavi" e Júlia Inês Melz, a russa Anastasia Ivanova, a espanhola Marta Balbuena, a uruguaia Sofia Victoria Olivera Trakimas "Chofy", a espanhola Silvia Aguete Outón, a iraniana Farzaneh Tavasoli Sis e a japonesa Ayaka Yamamoto.



Em 2018, Ana Catarina sucedeu à espanhola Estela García Rodero, que antes tinha ‘tirado’ troféu à compatriota Belén de Uña Marzo, vencedora em 2015 e 2016.



Já Fifó, que na última edição ficou no último lugar do pódio, terá de superar Amanda Lyssa de Oliveira Crisóstomo "Amandinha", Luana Verucia de Moura, Renata Adamatti "Renatinha" e Débora Vanin “Miuda”, todas do Brasil, Ana Sevilla "Anita" Luján e Patricia González Mota "Peque", ambas de Espanha, Mika Eguchi, do Japão, Andrea "Pao"la Britez Lopez, do Paraguai, e Sara Shirbeigi, do Irão.