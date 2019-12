Ana Catarina Monteiro e Alexis Santos garantem finais nos Europeus de piscina curta

Nos 200 mariposa, Ana Catarina Monteiro conseguiu o sexto lugar nas eliminatórias, com 2.08,17 minutos, depois de ter sido segunda na sua série, apenas batida pela húngara Katinka Hosszu, que já leva 50 medalhas em Europeus e Mundiais de piscina curta.



A final dos 200 metros mariposa está marcada para as 17:44 de hoje, sete minutos depois da hora marcada para o início da final dos 200 estilos, na qual estará Alexis Santos.



O nadador do Sporting conseguiu o oitavo tempo das eliminatórias, com 1.55,00 minutos, numa prova em que Diogo Carvalho, recordista nacional, foi 15.º, com 1.55,46, e José Lopes foi 28.º, com 1.58,91.



Nos 100 metros bruços, Victoria Kaminskaya foi 42.ª nas eliminatórias, com o tempo de 1.08,73 minutos, um lugar à frente de Raquel Pereira, que terminou com 1.09,01.



Miguel Nascimento terminou no 45.º posto dos 50 metros livres, com a marca de 22,11 segundos, enquanto nos 100 metros bruços Francisco Quintas foi 26.º (59,43) e Alexandre Amorim foi 40.º (1.01,53 minutos).