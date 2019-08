Ana Nogueira bate dupla número um mundial e passa à final do Mijas Open

Lusa Comentários 10 Ago, 2019, 19:35 | Outras Modalidades

Ana Nogueira, 16.ª colocada no ‘ranking' mundial, e a jovem Josemaría (19.ª), de 22 anos, precisaram de apenas dois ‘sets’, com parciais de 6-3 e 6-2, para alcançar a segunda final da temporada no circuito mundial, ao eliminar as espanholas que já conquistaram cinco títulos este ano.



Depois da derrota sofrida na discussão pelo título no Suécia Open, em junho, diante as mesmas adversárias, a dupla luso-espanhola conseguiu levar a melhor num encontro que durou uma hora e 34 minutos e teve na portuguesa a melhor jogadora em campo.



"Jogámos muito bem e fomos muito firmes e constantes desde o início do encontro. Defendemos bem, com balões certeiros, e fomos corajosas a atacar”, disse, em declarações à Lusa, a jogadora natural do Porto, após o triunfo conquistado graças aos três ‘breaks’, 21 ‘winners’ e 20 (em 30) ‘smashes’, face aos 21 erros não forçados.



Apuradas para a final, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría defrontam no domingo, às 09:00 em Portugal, vão defrontar Alejandra Salazar e Ariana Sánchez, as segundas classificadas da hierarquia mundial.



"Já ganhámos e perdemos contra elas, por isso amanhã [domingo] temos de estar ao nosso melhor nível e tentar superar também o muito calor que faz em Mijas. Temos de entrar firmes, ser pacientes a defender, jogar bem os balões, evitar a direita da Salazar e ser corajosas no ataque. Vamos tentar fazer as nossas jogadas e ser agressivas", anteviu a número um nacional, que detém um título do WPT, alcançado no Challenger de Arroyo, em 2018.