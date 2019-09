Ana Nogueira faz história e conquista Madrid Master em padel

Lusa Comentários 08 Set, 2019, 12:49 / atualizado em 08 Set, 2019, 12:49 | Outras Modalidades

A jogadora natural do Porto, 12.ª colocada do `ranking" WPT, e a jovem parceira, de 22 anos, bateram na final as espanholas Elisabet Amatriaín e Patrícia Llaguno em dois `sets`, por 6-4 e 6-3.

Depois de ultrapassarem na meia-final Alejandra Salazar e Ari Sánchez, a dupla número dois mundial, Ana Nogueira e Paula Josemaría (17.ª WPT), a jogar a terceira final da temporada, entraram muito concentradas e, impondo um ritmo elevado e um jogo consistente, não deram grandes hipóteses às adversárias.

As vencedoras converterem cinco `break points`, em sete oportunidades, e registarem 41 `winners` e 24 erros não forçados, face às duas quebras de serviço de Amatriaín e Llaguno, que concretizaram 19 `winners` e cometeram 13 erros não forçados.

A dupla luso-espanhola já tinha conquistado um triunfo, no Arroyo de la Encomienda Challenger, em novembro de 2018.