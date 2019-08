Partilhar o artigo Ana Nogueira perde final do Mijas Open frente à dupla número dois mundial Imprimir o artigo Ana Nogueira perde final do Mijas Open frente à dupla número dois mundial Enviar por email o artigo Ana Nogueira perde final do Mijas Open frente à dupla número dois mundial Aumentar a fonte do artigo Ana Nogueira perde final do Mijas Open frente à dupla número dois mundial Diminuir a fonte do artigo Ana Nogueira perde final do Mijas Open frente à dupla número dois mundial Ouvir o artigo Ana Nogueira perde final do Mijas Open frente à dupla número dois mundial