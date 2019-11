Ana Nogueira perde nas meias-finais do Santander WOpen

A dupla luso-espanhola até entrou melhor no encontro e esteve a vencer a sexta meia-final que disputou esta temporada, por 5-2, mas permitiu a recuperação das duas espanholas, 11.as classificadas no ‘ranking' mundial, e acabou por ceder em três ‘sets’, por 5-7, 6-3 e 3-6.



Depois de eliminar o par número três do mundo, que procurava a quarta final do ano, Lucía Sainz e Gemma Triay vão defrontar na final as vencedoras do encontro entre as gémeas Maria José Alayeto e Maria Pilar Alyeto e Marta Marrero e Marta Ortega, líderes da hierarquia mundial.