Ana Pinho Rodrigues bate novamente recorde nacional dos 50 metros bruços

Depois da marca de 31,24 segundos durante a manhã, a nadadora da Escola Desportiva de Viana alcançou, à tarde, o registo de 31,23 segundos, sagrando-se campeã nacional da categoria e garantindo os mínimos para os Europeus de Roma, em agosto de 2022.



Detentora do recorde nacional que vigorava desde 01 de abril de 2017 -- 31,35 segundos -, Ana Pinho Rodrigues superou por mais de dois segundos a segunda classificada, Lidiana Correia, do Belenenses (33,32 segundos), tendo cabido o terceiro lugar a Madalena Cerdeira, do Sporting, com 33,63 segundos.



Na vertente feminina dos 100 metros mariposa, a júnior Carolina Fernandes, do Galitos/Bresimar, sagrou-se campeã nacional com um tempo de 01.00,20 segundos, que lhe permitiu superar Mariana Cunha (Colégio Efanor), segunda classificada, e Ana Catarina Monteiro (Vilacondense), terceira, além de lhe valer os mínimos para os Europeus e Mundiais do escalão.



Alexis Santos (Sporting), em 50 metros bruços, Miguel Nascimento (Benfica), em 100 metros mariposa, Tiago Costa (Sporting), em 200 metros livres, Gabriel Lopes (Louzan Natação/EFAPEL), em 200 estilos, Tamila Holub (Sporting de Braga), em 400 livres, e Raquel Pereira (Benfica), em 400 estilos, foram os outros nadadores campeões absolutos de hoje.



O Centro Olímpico de Piscinas Municipais de Coimbra acolhe até domingo os campeonatos nacionais de natação de juvenis, juniores e absolutos.







Pódios seniores do segundo dia:



Masculinos:



- 50 metros bruços:



1. Alexis Santos (Sporting), 28,83 segundos.



2. Rafael Simões (Sporting de Braga), 28,91.



3. António Mendes (Sporting), 29,79.







- 100 metros mariposa:



1. Miguel Nascimento (Benfica), 53,06 minutos.



2. Diogo Ribeiro (Benfica), 53,23.



3. Fernando Silva (Naval do Funchal), 53,62.







- 200 metros livres:



1. Tiago Costa (Sporting), 1.51,17 minutos.



2. Bruno Ramos (Belenenses), 1.51,61.



3. Tomás Lopes (Vitória de Guimarães), 1.51,81.







- 200 metros estilos:



1. Gabriel Lopes (Louzan Natação/EFAPEL), 2.00,88 segundos.



2. Luís Lopes (Viver Santarém), 2.07,54.



3. João Costa (Naval Praia da Vitória), 2.07,70.







Femininos:



- 50 metros bruços:



1. Ana Pinho Rodrigues (Escola Desportiva de Viana), 31,23 segundos.



2. Lidiana Correia (Belenenses), 33,32.



3. Madalena Cerdeira (Sporting), 33,63 segundos.







- 100 metros mariposa:



1. Carolina Fernandes (Galitos/Bresimar), 1.00,20 minutos.



2. Mariana Cunha (Colégio Efanor), 1.00,38.



3. Ana Catarina Monteiro (Vilacondense), 1.00,50.







- 400 metros livres:



1. Tamila Holub (Sporting de Braga), 4.14,23 minutos.



2. Diana Durães (Benfica), 4.15,70.



3. Francisca Martins (Foca Quinta da Lixa), 4.20,31.







- 400 metros estilos:



1. Raquel Pereira (Benfica), 4.47,91 minutos.



2. Joana Cardeal (Académico de Viseu), 4.57,45.



3. Francisca Mesquita (Sporting), 4.57,83.