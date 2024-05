Ana Santos quinta em cross-country sub-23 na Taça do Mundo de XCO e XCC

O melhor resultado de sempre de uma ciclista sub-23 lusa em Taças do Mundo foi conseguido em 1:19.24 horas, a 3.30 minutos da vencedora, a canadiana Isabela Holmgren.



“A Ana fez uma corrida excelente do ponto de vista tático, técnico e estratégico. Demonstrou muito empenho e esteve praticamente toda a corrida na luta pelo pódio. Foi um dia muito bom para ela. Estarmos a disputar um pódio numa Taça do Mundo era impensável há alguns anos”, destacou, ao site da federação, o técnico Pedro Vigário.



Com este desempenho, Ana Santos é agora sétima na classificação geral de XCO da Taça do Mundo de BTT.



Na sexta-feira, a jovem portuguesa tinha sido 16.ª em XCC sub-23.



Nos sub-23 masculinos, Diogo Neves foi 43.º, a 6.09 minutos do primeiro, o norte-americano Riley Amos, que concluiu em 1:14.31 horas, enquanto João Cruz foi 63.º, a 8.11.



Na sexta-feira, Diogo Neves tinha sido 24.º em XCC.



Em juniores, João Fonseca foi 24.º em XCO, a 5.26 minutos do dinamarquês Albert Philipsen, que se impôs em 1:06.16 horas.



“São resultados razoáveis e a prestação foi melhor que no Europeu, até porque o nível era mais alto. No entanto, é preciso continuar a trabalhar, porque têm potencial para fazer ainda melhor”, completou Pedro Vigário.



No domingo, Portugal conclui o seu desempenho através da júnior Beatriz Guerra em XCO.