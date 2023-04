Anadia acolhe campeonato da Europa de BTT em 2023

De 06 a 09 de julho, a pista em Tamengos, Aguim e Óis de Bairro vai receber os melhores atletas de elite de 'cross country' curto, ou XCC, e estafetas mistas (XCR), com sub-23 e sub-19 nas outras categorias da modalidade.



Esta atribuição foi decidida pela União Europeia de Ciclismo (UEC) no Congresso Anual que se realizou em março, na República Checa, e hoje comunicada, juntando nova competição internacional ao calendário de Anadia.



Aquele concelho do distrito de Aveiro vai receber também os Europeus sub-23 e sub-19 de pista, à semelhança do que aconteceu em 2022, em que também a estrada decorreu na zona, além da final da Taça da Europa de BMX, esta em 02 e 03 de setembro.



A prova de pista, marcada para o Velódromo Nacional, em Sangalhos, decorrerá de 11 a 16 de julho, criando duas semanas de atenção velocipédica.