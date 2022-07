Anadia recebe preparação de atletas do Iraque para Jogos Olímpicos de 2024 e 2028

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara Municipal de Anadia informou que a Carta de Intenções foi assinada durante o dia de hoje no edifício dos Paços do Concelho de Anadia pela presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Cardoso, e pelo presidente do Comité Olímpico Nacional do Iraque, Raad Hammoodi Salman.

"O documento firmado tem como intuito definir as principais linhas orientadoras no relacionamento entre as duas entidades", referiu.

Neste documento, o Comité Olímpico Iraquiano definiu o Centro de Alto Rendimento de Anadia "como um dos seus locais prioritários para a realização de estágios e treinos dos seus atletas e equipas de alto rendimento, incentivando e apoiando a criação de programas específicos com as suas Federações".

Já esta autarquia do distrito de Aveiro assumiu as Federações desportivas do Iraque como residentes do Centro de Alto Rendimento, "estabelecendo com elas as mesmas regras de funcionamento (preços e prioridade) que tem com Federações residentes portuguesas".

Ainda de acordo com o documento assinado, "as duas entidades, parceiras, trabalharão em conjunto na criação de ações de formação técnica, nas diversas modalidades desportivas, envolvendo de forma ativa as Federações desportivas portuguesas e iraquianas".

A nota cita ainda o presidente do Comité Olímpico iraquiano, Raad Hammoodi Salman, que espera que destas sinergias resultem "bons resultados" para as duas partes, considerando que "Anadia reúne as condições ideais para a preparação dos próximos ciclos olímpicos das equipas iraquianas".