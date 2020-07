Anadia vai apoiar Centro de Alto Rendimento

Um protocolo de desenvolvimento desportivo será assinado em breve entre as duas instituições. O objetivo da autarquia presidida por Teresa Cardoso "é a dinamização e a promoção nacional e internacional do CAR de Anadia, dotando a infraestrutura desportiva de serviços técnicos e humanos de apoio ao alto rendimento desportivo".



O CAR de Anadia - Velódromo Nacional está localizado em Sangalhos, acolhendo as modalidades de Ciclismo, Judo, Ginástica, Esgrima e Pentatlo Moderno.



A Fundação do Desporto coordena a rede nacional dos Centros de Alto Rendimento, por resolução do Governo.



"Os Centros de Alto Rendimento representam mais do que meras infraestruturas destinadas à prática desportiva. A importância do investimento na requalificação dos CAR prende-se com um conjunto de valências cuja utilidade e benefícios revertem a favor dos atletas e das suas condições de treino e performance, bem como a nível da economia local, pois fomentam a dinâmica e o fluxo turísticos onde estes se encontram", justifica a Fundação.



O Velódromo de Sangalhos é a "joia da coroa" do investimento público em Anadia nos últimos 30 anos, mantendo viva a tradição do ciclismo na região bairradina.



Nenhum outro equipamento teve um impacto tão grande na vida das pessoas do concelho", resume a autarca Teresa Cardoso.



O Velódromo Nacional de Sangalhos, que mais tarde viria a acolher o Centro Desportivo de Alto Rendimento (CAR), foi inaugurado em setembro de 2009, numa cerimónia que teve como convidado especial Alves Barbosa, antiga glória do ciclismo nacional, primeiro homem a vencer três vezes a volta a Portugal em bicicleta, primeiro português a ficar nos dez primeiros lugares do Tour de France e ciclista do Sangalhos Desporto Clube (SDC) durante três décadas.



"No Velódromo desenvolve-se a essência do ciclismo", garante o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), Delmino Pereira, que destaca "as condições excecionais" do equipamento.



O edifício tem uma área polivalente com 1.100 metros quadrados e o Centro de Estágios, destinado aos atletas e equipa técnica, dispõe de 16 quartos duplos e de um espaço adequado à preparação e recuperação de atletas, composto por balneários, ‘Health Club’, ginásios, gabinetes médicos, sala de aulas e sala de convívio, com cafetaria.