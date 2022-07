Andebol. 3 mil atletas esperados em Estarreja na quarta-feira

Serão 3 mil atletas de mais 200 equipas, em representação de 80 clubes, e que participam na 11.ª edição do GarciCup – Torneio Internacional de Andebol de Estarreja, que começa esta quarta-feira, dia 6 de julho.São dias em que Estarreja se torna na Cidade do Andebo, no Parque Municipal do Antuã, e já sobressaem as cores azul e amarela da cidade.





Até domingo, dia 10 de julho, vivem-se muitas emoçõe. Esta terça-feira, chegam ao aeroporto do Porto as primeiras equipas estrangeiras vindas de Espanha e Lituânia. Participam na edição deste ano do torneio de Estarreja um total de 50 equipas provenientes destes dois países.



A cerimónia de abertura está marcada para dia 7, quinta-feira, às 21h30, na Praça Francisco Barbosa, com a presença do presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, e do presidente da Câmara Municipal de Estarreja, Diamantino Sabina. A sessão iniciará com um desfile das duas centenas de equipas a partir do Parque do Antuã, em direção à praça histórica da cidade, num momento de cor e alegria aberto a toda a comunidade.



A Federação de Andebol de Portugal é novamente parceira do Garcicup e da Câmara Municipal de Estarreja na organização do evento. Nesse sentido, o torneio volta a ser o palco de uma competição nacional, e desta vez, Estarreja receberá o Encontro Nacional de Infantis, com início no dia 7.





Diversão na Garci Fun Park



Destinado a equipas federadas, escolas e seleções, o Torneio decorre num período pós-competição, representando um prémio para as equipas após um ano intenso de competição. A par do espírito competitivo, é promovido um programa cultural e atividades que proporcionam aos participantes, momentos de lazer e de diversão.



A animação paralela, no Garci Fun Park, oferece dias intensos de convívio e diversão, seja com mergulhos nas piscinas ou nas piscinas com insufláveis, ou nos karts, carrinhos de choque, comboio turístico ou autocarro panorâmico, entre outras atividades. No sábado, dia 9, haverá uma “maratona” de mega insufláveis, das 12h às 24h.