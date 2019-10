Andebol. Benfica defronta croatas do RK Nexe na Taça EHF

O Benfica vai defrontar os croatas do RK Nexe na terceira eliminatória da fase de qualificação da Taça EHF de andebol masculino, ditou o sorteio realizado em Viena.

Os encarnados vão começar por jogar na Croácia, em jogo marcado para 16 ou 17 de novembro, com a segunda mão a estar agendada para Lisboa, em 23 ou 24 do mesmo mês.



Em 2018/19, as "águias" foram eliminadas precisamente nesta fase, perdendo com o Hannover-Burgdorf, da Alemanha.



Na Taça Challenge, o Madeira SAD, que em 2018/19 perdeu na final com os romenos do CS Bucareste, vai defrontar os eslovenos do Maribor, também na terceira eliminatória, com a primeira mão a estar marcada para o Funchal e o segundo jogo na Eslovénia, nas mesmas datas da Taça EHF.





No quadro feminino da Challenge, cujo sorteio se realizou em julho, o SIR 1.º Maio defronta as gregas do OFN Ionias, o Alavarium as croatas do ZRK Bjelovar e o CS Madeira o WHC Hadzici DG, da Bósnia-Herzegovina, com as equipas lusas a jogarem fora na primeira mão, em 09 ou 10 de novembro, e a segunda em casa, em 16 ou 17.