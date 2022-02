Andebol. Benfica vence Lemgo e passa aos "oitavos" da Liga Europeia

Aliás, este triunfo dos dinamarqueses teve o condão de colocar Benfica na próxima fase, pelo que o encontro desta terça-feira e os próximos três servirão apenas para definir as posições e cruzamento nos "oitavos".Do lado do TBV Lemgo Bjarki Elisson foi o homem golo, inclusive do jogo, ao concretizar nove dos 14 remates que efetuou.As duas equipas entraram tímidas no jogo, essencialmente a procurar conter e controlar o adversário, sinal de que o respeito era mútuo.Embora os tenham controlado o marcador durante mais tempo na primeira parte, a verdade é que o Benfica chegou a estar na frente, quando Paulo Moreno fez o 12-11, aos 23 minutos, e só não chegou mais cedo porque em diversas ocasiões não teve a frieza necessária, com especial destaque para o ponta Carlos Martins, com dois remates ao poste.Mérito também para o guarda-redes dos germânicos Peter Johannesson, que também esteve em bom plano e foi um dos principais responsáveis pelo controlo das operações por parte do TBV Lemgo, equipa que voltou a liderar o marcador a 28 segundos do final da primeira parte, com o golo de Tim Suton, contudo Arnau Garcia ainda teve tempo para forçar a igualdade (15-15).Na segunda parte o treinador Chema Rodríguez fez entrar Sergey Hernández para a baliza do Benfica, rendendo o internacional português Gustavo Capdeville, mas o que transfigurou os encarnados foi a abordagem ao jogo.Muito mais incisivos no capítulo da finalização, e a atacar mais pelo meio que pelas alas, viram Arnau Garcia e Lazar Kukic a dar um empurrão para a conquista dos dois pontos. Quando Aléxis Borges, a 12.30 minutos do final, fez o 29-26 e colocou o Benfica com uma vantagem de três pontos ficou claro que o triunfo já não escaparia à equipada casa.

Os encarnados conseguiram, por um lado, manietar os alemães, e por outro, forçá-los a cometer faltas no momento da finalização para com isso irem dilatando o marcador acabando por vencer por claros 35-30.