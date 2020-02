Andebol. Carlos Resende exige um Benfica forte no Dragão Arena

Mais de três meses depois da vitória do FC Porto na Luz por 33-23, as duas formações reencontram-se na cidade Invicta.



O treinador do Benfica, Carlos Resende, em declarações ao site do clube elogiou o adversário e lembrou que o resultado da primeira volta não espelha a diferença entre as equipas.



Sobre a disposição do grupo para o desafio desta noite o técnico assegurou: “Estamos empenhados e a trabalhar para vencer no Dragão Arena. Será um Benfica mais lutador, porque só dessa forma pode ganhar a boas equipas”.