As partidas que permitem sonhar com a possível conquista final do ambicionado troféu estão agendadas para o Pavilhão CSS Pinhal de Frades, no Seixal.As equipas que vão entrar no pavilhão integram as vertentes ACR 4 e ACR6 do grupo A: APD Porto, Casa Povo São Bartolomeu Messines, Clube Naval Setubalense e Independente Futebol Clube Torrense.Pode consultar de seguida os horários dos jogos.