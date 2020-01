Andebol Euro2020. Guarda-redes portugueses são o primeiro degrau do sonho

Às 17h15 realizam-se os jogos inaugurais: Alemanha-Holanda e Bielorrússia-Sérvia e depois às 19h30 Croácia-Montenegro e Espanha-Letónia.



Portugal regressa 14 anos depois da última presença e vai tentar ficar entre os dois primeiros para avançar num grupo com Bósnia Herzegovina, Noruega e França, este o primeiro adversário sexta-feira às 17h15 na cidade norueguesa de Trondheim.



Importantes para começar a construir o sonho serão os guarda-redes, convocados pelo selecionador Paulo Jorge Pereira, que vai conhecer melhor com a reportagem do jornalista da Antena 1, Nuno Perlouro.