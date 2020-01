Andebol Euro2020. Portugal vence Bósnia-Herzegovina e está mais perto da qualificação

Norsk Telegrambyra AS - Reuters

A seleção portuguesa de andebol venceu este domingo a Bósnia-Herzegovina, por 27-24, na segunda jornada do grupo D da fase preliminar do Euro2020, ficando mais perto do apuramento para a ronda principal da competição.