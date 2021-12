Andebol. FC Porto recebeu e venceu o líder Kielce na Liga dos Campeões

D.R.-Twitter do FC Porto

O FC Porto venceu o líder isolado do Grupo B da Liga dos Campeões de andebol, o Kielce, da Polónia, por 29-27, num jogo da 10.ª jornada disputado no Dragão Arena, no Porto.