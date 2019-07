Andebol. Federação arquiva processo sobre o Cashball

RTP Comentários 30 Jul, 2019, 21:16 | Outras Modalidades

Em causa, recorde-se, está o alegado envolvimento do Sporting num esquema de corrupção para vencer o campeonato da época 2016/2017, colocando fim a um jejum de 16 anos.



Considera a Federação de Andebol que não existem indícios suficientes para determinar o prosseguimento do processo contra qualquer clube ou agente desportivo e por isso decidiu pelo arquivamento do processo de inquérito.