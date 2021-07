Andebol. João Pinto renova com os espanhóis do Huesca

“O jogador português foi uma peça chave para os bons resultados da época passada, e este ano continuará a ser um dos jogadores importantes do Bada Huesca”, refere o clube, enaltecendo os aspetos ofensivos do central.



João Pinto, de 32 anos, está na equipa espanhola há três épocas, depois de ter representado o Madeira SAD, o Sporting, o ABC, o São Bernardo, num percurso iniciado na formação do Belenenses e do 1.º de Dezembro.