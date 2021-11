Andebol. Luís Frade sofre rotura num joelho e falha Euro2022

”, lê-se em comunicado do "Barça".O pivô, de 23 anos e 1,94 metros, transferido do Sporting para o emblema da Cidade Condal em 2020, lesionou-se no treino de quinta-feira do Barcelona, pelo qual atuou em nove partidas da Liga espanhola, apontando 34 golos. Na Liga dos Campeões, Frade marcou 10 golos em seis encontros.A seleção portuguesa vai disputar a primeira fase do Euro2022 no grupo B, defrontando a Islândia, a coanfitriã Hungria, e os Países Baixos, sempre em Budapeste.

O evento continental começa em 13 de janeiro e estende-se até dia 30, também com partidas agendadas para a vizinha Eslováquia.