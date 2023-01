Andebol Mundial. França vence a Polónia

A seleção gaulesa venceu o seu primeiro grande teste à ausência do Mundial de alguns dos seus habituais jogadores, como Timothey N’Guessan, Hugo Descat, Karl Konan e Kyllian Villeminot, todos por lesão, mas a partida só ficou decidida nos derradeiros minutos.A França, que ao intervalo vencia por 14-13, após anular a vantagem inicial da seleção polaca, aos 4-2, com um parcial de 4-0, e voltar a aplicar a mesma "chapa" para transformar uma igualdade a 8-8 numa liderança de quatro golos aos 12-8, teve na eficácia ofensiva a chave do jogo.Na segunda parte, o equilíbrio marcou presença até aos minutos finais do encontro, em que, após sucessivas igualdades aos 17-17, 18-18, 19-19, 20-20 e 21-21, a França abriu a vantagem no marcador para três golos, aos 24-21, com um parcial de 3-0.A Polónia, a jogar perante o seu fervoroso público, ainda procurou reagir à diferença imposta nos minutos finais pelos campeões olímpicos em título, reduzindo sucessivamente a diferença para dois golos, mas foi incapaz de a superar.A França, por seis vezes campeã mundial, quatro das quais nas últimas sete edições, somou os primeiros pontos frente ao um adversário direto na luta pela liderança do Grupo B, fundamental para a esperada passagem à "main round" (fase principal).Dika Mem, com seis golos, Quentin Mahe, com quatro, e Ludovic Fabregas, com três, foram os jogadores franceses em destaque na concretização, enquanto na Polónia esse papel pertenceu a Szymon Sicko, com sete, e Arkadiusz Moryto, com seis.O Grupo B do Mundial prossegue na quinta-feira com o encontro entre a Arábia Saudita e a Eslovénia, igualmente no pavilhão Spodek, em Katowice.





Os três melhores classificados de cada grupo avançam para a "main round".