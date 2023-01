Andebol Mundial. Portugal sem margem de erro frente ao Brasil

No regresso do selecionador Paulo Pereira ao banco, após cumprir três jogos de suspensão na fase preliminar, Portugal, primeiro do Grupo D, reencontra em Gotemburgo o Brasil, segundo do C, dez dias após a vitória por 31-28, no torneio norueguês Gjensidige Cup.Portugal surge na "main round" com a ambição de se qualificar para os quartos de final e melhorar assim o 10.º lugar alcançado em 2021, pelo que não poderá facilitar nos jogos a disputar com o Brasil (hoje) e Cabo Verde (sexta-feira).A Suécia, seleção coanfitriã campeã europeia e vice-campeã mundial, é a última adversária de Portugal na "main round", no domingo, mas o resultado deste encontro pode até nem ser necessário para as contas do grupo, que apura os dois primeiros para os quartos de final.A Suécia lidera o Grupo II da "main round", com quatro pontos que transitaram da fase preliminar, seguida de Portugal, Islândia, Hungria, Brasil, todos com dois, e Cabo Verde, com zero. Qualificam-se para os quartos de final os dois primeiros classificados.





Paulo Pereira atento aos pormenores





O selecionador português de andebol, Paulo Pereira, disse na antevisão do encontro com o Brasil, que o "vale muito, tem jogadores interessantes" e "vai exigir cuidado máximo a Portugal".



Paulo Pereira, que ao quarto jogo do Mundial se estreará no banco português, após cumprir três jogos de suspensão, lembrou ainda que o Brasil, ao contrário de Portugal, não teve de viajar, nem mudar de hotel e vai jogar no pavilhão em que disputou a fase de grupos.







O selecionador recordou que a equipa, após a vitória sobre a Hungria (27-20), no fecho do Grupo D, em Kristianstad, dormiu, viajou de autocarro, instalou-se no hotel e, sem tempo para fazer ajustes táticos em treinos, limitou-se a descansar e a recuperar o físico.



"Vamos ajustando às necessidades e fazendo adaptações em função das características dos adversários", explicou Paulo Pereira, acrescentando que a seleção já tem alguma experiência para gerir o desgaste físico e mental neste tipo de provas.