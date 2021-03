Andebol. Portugal conhece adversários na qualificação do Europeu2022 feminino

Portugal vai jogar a primeira fase de qualificação para o Europeu2022 de 31 de maio a 6 de junho e só o triunfo no grupo garante a presença na segunda, a disputar por 24 seleções, distribuídas por seis grupos de quatro.Além do grupo A de Portugal; Grécia, Itália, Bósnia-Herzegovina e Letónia integram o grupo B e Ilhas Faroé, Israel e Finlândia o grupo C, apenas com três seleções.A segunda fase conta já com os Países Baixos, Rússia, França, Dinamarca, Espanha, Suécia, Alemanha, Roménia, Sérvia, Hungria, Croácia, Polónia, República Checa, Áustria, Bielorrússia, Suíça, Eslováquia, Islândia, Turquia, Lituana e Ucrânia, de acordo com o ‘ranking’ das seleções e posições no Europeu2020.

O Europeu2022, a decorrer de 4 a 20 de novembro de 2022 e a disputar por 16 países, regista já a presença na fase final de quatro seleções, as anfitriãs Eslovénia, Macedónia e Montenegro, bem como a campeã europeia em título Noruega.