Andebol. Portugal já espreita o Europeu2024

A seleção nacional masculina venceu o Luxemburgo, por 32-21, no grupo 1 da qualificação para o Europeu de 2024, na Alemanha, no qual tem praticamente lugar garantido, após somar esta segunda vitória, quando falta defrontar, em março do próximo ano, a Macedónia do Norte - bateu a Turquia e é a outra congénere invicta nesta poule, da qual passam os dois primeiros classificados - para definir a classificação do grupo.A superioridade de rankings entre as formações cedo ficou patente no Centre Sportif National d’Coque luxemburguês, com Portugal, 8.º do ranking da EHF, a dar cartas na defesa da primeira parte, na qual o volume de golos não foi grande, mas o da defesa, a começar pela do guarda-redes Gustavo Capdeville, atingiu níveis altos.