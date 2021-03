Andebol. Portugal obrigado a vencer para chegar a Toquio2020

Os jogadores lusos, a competir sob o lema "Por Portugal, por ti", numa referência ao guarda-redes Alfredo Quintana, que morreu em 26 de fevereiro na sequência de uma paragem cardiorrespiratória durante um treino do FC Porto, vão ter que fazer o jogo das suas vidas para derrotar os vice-campeões olímpicos.

A França é uma das melhores seleções do mundo e conta no seu palmarés com dois títulos olímpicos, em Pequim2008 e Londres2012, para além da prata no Rio2016 e o bronze em Barcelona1992. Foi ainda seis vezes campeã do Mundo e três da Europa.