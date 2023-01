Andebol. Portugal perde com a Noruega às portas do Mundial

A Noruega, que está integrada no Grupo F do Mundial, com as seleções da Macedónia do Norte, Argentina e Países Baixos, fechou o jogo aos 38-27 e vai prosseguir o torneio frente ao Brasil, no sábado, que quinta-feira venceu os EUA, por 27-22.Pedro Portela, com cinco golos, seguido pelo trio formado por André Gomes, Martim Costa e António Areia, todos com três, foram os principais concretizadores da seleção portuguesa.Sebastian Hein Barthold, com 10 remates certeiros em 10 realizados, o que corresponde a uma eficácia de 100%, foi o melhor marcador do encontro, seguido de Kristian Bjornsen, com seis.Portugal defronta sábado os EUA, que partilham o Grupo G do Mundial, com Egito, Croácia e Marrocos, com a tarefa de conquistar os primeiros pontos no torneio. O Brasil, adversário no domingo, marca presença no Grupo C, com Suécia, Cabo Verde e Uruguai.