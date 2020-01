Andebol. Portugal perde com Espanha na preparação para o Euro2020

Portugal ofereceu boa réplica à equipa anfitriã na primeira parte, durante a qual esteve quase sempre na frente do marcador -- chegou a ter, por várias vezes, três golos de vantagem -- e só permitiu que os espanhóis se adiantassem pela primeira vez (16-15) muito perto do intervalo, que chegou com o empate a 17 golos.A equipa das quinas voltou a iniciar em bom ritmo a segunda parte, chegando a colocar-se em vantagem por 20-19, mas, a partir desse momento, a Espanha, uma das seleções mais fortes da atualidade, obteve por duas vezes um parcial de 4-0 e construiu uma vantagem confortável.A formação liderada pelo selecionador Paulo Pereira volta a entrar em ação este sábado, frente à Rússia, que sexta-feira se impôs pelo mesmo resultado (30-25) à Polónia, fechando a participação no torneio espanhol no domingo, perante a seleção polaca.Após 14 anos de ausência, Portugal qualificou-se para o Europeu -- competição em que tem como melhor resultado o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia --, ao terminar no segundo lugar do grupo 6 de apuramento, atrás da França, medalha de bronze no último Mundial.

Portugal estreia-se no Euro2020 em 10 de janeiro, precisamente, frente à França, defrontando em 12 a estreante Bósnia e encerrando a participação na primeira fase em 14 de janeiro, perante a Noruega, finalista vencida no Campeonato do Mundo de 2019 e anfitriã do Grupo D, que se disputa em Trondheim.