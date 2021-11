Andebol. Sporting sofre em Nîmes primeira derrota na Liga Europeia

Ao intervalo, o USAM Nîmes ainda ganhava por apenas 17-15, mas depois o Sporting empatou aos 39 minutos, golo de Josep Folques. O marcador esteve depois equilibrado até aos 45 minutos, quando os franceses ganhavam por tangencial 26-25.



Depois a equipa da casa embalou para uma diferença até então impensável de seis golos, no final, resultado que coloca o USAM Nîmes na frente do grupo, após três jornadas, com quatro pontos.



O Sporting e o AEK (adversário dos "leões" na próxima ronda, dia 23) também têm quatro pontos, mas pior saldo entre golos marcados e sofridos.



Martim Costa foi o melhor marcador do Sporting, com cinco golos, em oito remates, seguido de Jens Schongart, com quatro.



Na baliza, sobressaiu o guarda-redes Manuel Gaspar, com seis defesas - Matevz Skok jogou na primeira parte e fez duas.



O homem do jogo foi Mohamed Hisham Sanad, do USAM Nîmes, com sete golos.