Andebol. Sporting vence na Liga Europeia

Um resultado que coloca os "leões" com pé e meio na fase de grupos já que os nórdicos têm agora de anular uma desvantagem de nove golos.



A jogar em casa, os vice-campeões nacionais entraram melhor no jogo diante de uns dinamarqueses fortes fisicamente, mas não a nível técnico, nem tático.



Foi precisamente aí que o Sporting começou a ganhar o jogo. Num dos "pratos da balança" a disciplina tática, em que foi notória a preocupação dos jogadores respeitarem o plano de jogo, atacando pelo corredor central e colocando a bola nos laterais, para estes fletirem em voo para dentro da área e rematarem com efeito para a baliza a cargo de Johan Sjostrand.



Com um bloco defensivo forte por parte dos "leões", o Bjerringbro-Silkeborg viu-se obrigado a tentar a sorte com remates na linha de nove metros.



Ligado a este distanciamento pontual esteve o forte contributo do guarda-redes internacional argentino Leonel Maciel, com excelentes defesas a permitir que os "leões" pudessem marcar na jogada seguinte.